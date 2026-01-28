AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal'a ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ve beraberindekiler, Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Köksal'ı ziyaret etti.

Köksal, ziyarette yaptığı açıklamada, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmalara önem verdiklerini belirterek, ortak akıl ve iş birliğiyle gerçekleştirilecek projelerin şehre ve gençlere katkı sağlayacağını ifade etti.

Birsen de Köksal'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık-Sen Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Dalgıç ise gençlerin sahada aktif rol aldığı, toplumsal faydayı önceleyen projelerde yer almaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.