AK Parti Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Vezirköprü'de Yapıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Eren Akça'nın yeniden aday olmadığı kongrede Halil İbrahim Yiğit, tek aday olarak seçildi ve başkan oldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen kongrede mevcut başkan Eren Akça, yeniden aday olmadı. Kongreye Halil İbrahim Yiğit, tek aday olarak katıldı.
Yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Yiğit, AK Parti Vezirköprü Gençlik Kolları Başkanı oldu.
Kongreye Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, Gençlik Kolları İl Başkanı Mücahit Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Emine Yanga ile partililer katıldı.