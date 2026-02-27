AK Parti Gençlik Kolları'ndan Erdoğan'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

AK Parti Gençlik Kolları, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftarın ardından İstanbul'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürpriz yaptı. Hep birlikte 'İlle de sen' şarkısını söyleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracını çiçeklerle süsledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı