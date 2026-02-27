AK Parti Gençlik Kolları'ndan Erdoğan'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak amacıyla Esenboğa Havalimanı'nda sürpriz bir etkinlik düzenledi. Gençler, Erdoğan'a çiçeklerle süslenmiş makam aracıyla birlikte 'İlle de sen' şarkısını söyledi ve Cumhurbaşkanı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
AK Parti Gençlik Kolları, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftarın ardından İstanbul'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürpriz yaptı. Hep birlikte 'İlle de sen' şarkısını söyleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracını çiçeklerle süsledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı