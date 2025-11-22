AK Parti Gemerek İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi
Sivas'ta AK Parti Gemerek İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda ilçe genelindeki projeler hakkında bilgi verildi ve vatandaşların talepleri dinlendi.
Gemerek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Aslı Öztoprak, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından divan üyeleri, vatandaşların talep ve önerilerini dinlendi.
Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, partililer, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel