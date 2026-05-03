AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Eskişehir'de ziyaret ve programlara katıldı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kentte çeşitli ziyaret ve programlara katıldı.

Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile MHP Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Ayhan Sezer ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Büyük Birlik Partisi Eskişehir Olağan İl Kongresi'ne katılan Gürcan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kongrede yeniden İl Başkanı seçilen Taha Baksan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Gürcan, görevlerinde başarı diledi.

Gürcan, programı kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanlığınca düzenlenen "İhtisas Akademi Eskişehir" programına katıldı.