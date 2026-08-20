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Emet'te AK Parti binasına saldırı

Emet'te AK Parti binasına saldırı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırganlar kapıyı kırarak içeri girdi, camları kırdı ve masa, sandalye gibi eşyalara zarar verdi. İlçe başkanlığının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı, güvenlik kameraları inceleniyor.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Parti binasının camları kırılırken, kapılar, masa ve sandalyeler de zarar gördü.

Emet'te gece yarısı AK Parti İlçe Başkanlığı'na giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapıyı kırıp içeri girdikten sonra eşyalara zarar verdi. Binanın çeşitli bölümlerindeki camlar kırılırken, masa ve sandalyeler devrildi, bazı mobilyalar kullanılamaz hale geldi. İlçe Başkanlığı'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevredeki tüm mobese ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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