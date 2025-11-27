AK Parti Elazığ İl Başkanı Selmanoğlu, Keban'da Toplantı Düzenledi
AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, Keban ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı ve teşkilata teşekkür etti.
AK Parti Keban İlçe Başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı Selmanoğlu, başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Selmanoğlu, "Öner Tunç başkanımıza ve teşkilatımıza nazik misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel