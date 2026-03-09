Haberler

AK Parti Düzce heyeti, DÜ Rektörü Sözbir ve hastane yönetimiyle toplantı yaptı

Güncelleme:
AK Parti Düzce heyeti, Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer'le bir araya geldi.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'ndan oluşan heyet, hastanede düzenlenen toplantıda devam eden yenileme ve güçlendirme çalışmalarının son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Heyet, yürütülen sürecin detaylarını değerlendirerek, hastanede hizmet kalitesinin artırılması için atılacak adımları da görüştü.

Toplantıda, hastanedeki yoğun bakım kapasitesi, poliklinik yoğunluğu, randevu süreçleri, hasta kabul alanları ile sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Çalışma alanlarında incelemelerde bulunan heyet, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
