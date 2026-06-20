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AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarından "Sınav Giriş Belgesi Çıktı Noktası" hizmeti

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AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, YKS'ye giren adaylar için 39 ilçede sınav giriş belgesi çıktı noktası kurdu. Unutan veya kaybeden öğrencilere belge çıktısı alınarak destek sağlandı, ayrıca ikramda bulunuldu.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarınca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar için 39 ilçede "Sınav Giriş Belgesi Çıktı Noktası" kuruldu.

Sınav merkezlerinin önünde kurulan stantlarda sınav giriş belgesini unutan, kaybeden veya belgesine erişemeyen adaylara hizmet verildi.

Buradaki görevliler, öğrencilerin belgelerinin çıktılarını alarak adayların sınava zamanında girebilmelerine destek oldu.

Sınav merkezleri önünde öğrenciler ile ailelerine çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, basın mensuplarına, öğrenci ve ailelerin heyecanlı olduğunu söyledi.

Bu nedenle sınav sabahında ufak aksaklıklar olabileceğini dile getiren Yüce, "Arkadaşlarımız belki ikinci sınavın giriş belgesiyle buraya gelmiş olabilirler veya belgelerini arabada, herhangi bir ulaşım aracında veya evlerinde unutmuş olabiliyorlar." dedi.

Yüce, İstanbul'un 39 ilçesinde kurdukları stantta hem öğrencilere çeşitli ikramlıkları dağıttıklarını hem de aksaklıklara karşı çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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