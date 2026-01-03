Haberler

AK Parti Üye Sayısı 11.5 Milyona Ulaştı

Güncelleme:
AK Parti tarafından üye sayısına ilişkin videolu paylaşım yapıldı.

Ak Parti tarafından üye sayısına ilişkin videolu paylaşım yapıldı.

Ak Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ak Parti üye sayımız 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin en büyük ortak iradesi olarak milletimizden aldığımız güçle ülkemizin müreffeh yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz, hep birlikte AK Parti'yiz."

Paylaşımda, AK Parti'nin çalışmalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarına ilişkin görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
