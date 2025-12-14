AK Parti Sözcüsü Çelik, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen saldırıyı lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz."