AK Parti Sözcüsü Çelik, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen saldırıyı lanetledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Avustralya'nın Sydney şehrinde gerçekleşen terör saldırısını lanetledi ve terörizme karşı dayanışma vurgusu yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
" Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel