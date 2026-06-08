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Ak Parti Karabük İl Başkanlığından Ovacık'taki Düğün Görüntülerine İlişkin Açıklama

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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ovacık'taki bir köy düğününde kaydedilen içkili-köçekli görüntülerde yer alan teşkilat mensupları hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

(KARABÜK) - AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ovacık ilçesinde bir köy düğününde kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan "içkili-köçekli" görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Salt, görüntülerde yer alan teşkilat mensupları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen bir köy düğününde kaydedilen ve sosyal medya ile bazı basın-yayın organlarında yer alan görüntülere ilişkin açıklama yayımladı. Açıklama şu şekilde:

"Ovacık ilçemizde gerçekleştirilen bir köy düğününde kaydedilen ve son günlerde bazı sosyal medya platformları ile basın-yayın organlarında yer alan görüntüler kamuoyunun gündemine gelmiştir. Söz konusu görüntüler, AK Parti'nin kurumsal kimliği, teşkilat disiplini ve temsil sorumluluğu çerçevesinde İl Başkanlığımız tarafından hassasiyetle değerlendirilecek olup, görüntülerde yer alan teşkilat mensuplarımız hakkında gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."

AK Parti olarak milletimizin değerlerini, toplumsal hassasiyetlerini ve kamu vicdanını her zaman öncelikli görmekteyiz. Bu anlayışa zarar verebilecek hiçbir tutum ve davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Konuya ilişkin süreç İl Başkanlığımız tarafından titizlikle takip edilmekte olup, gerekli değerlendirmeler ilgili parti mekanizmaları içerisinde yürütülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
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