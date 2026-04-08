Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Gazze'de Al Jazeera muhabiri Vişah'ın öldürülmesine tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Al Jazeera muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın Gazze'de katledilmesinin üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin adalet mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Al Jazeera muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın Gazze'de katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkündür' ve Türkiye, bu evrensel adalet için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Acar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda Al Jazeera televizyonu muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın yaşamını yitirmesine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Al Jazeera muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın Gazze'de alçakça katledilmesinin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Katil İsrail, kirli emellerine ulaşamadığında dünyayı ateşe vermeye kalkan oyun bozan ukala bir serseri gibi davranmakta; her türlü insani değerden sıyrılmış, gözü dönmüş bir canilikle masum sivillere ve basın mensuplarına saldırmaktadır. Artık sözün bittiği yerdeyiz; tekdir ile uslanmayan bu barbarlığın sonunun getirilmesi, küresel barış ve insanlık onuru için kaçınılmaz bir zorunluluktur. İnanıyoruz ki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkündür' ve Türkiye, bu evrensel adalet için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

