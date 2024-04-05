AK Parti'den Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun göreve başladı

Ak Parti'den Erfelek Belediye Başkanı seçilen Mehmet Uzun, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verilen Uzun, meclis üyeleri ve partililerle belediye binasına geldi.

Burada konuşma yapan Uzun, ikinci dönemde de hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşlara verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Uzun, "İlçemize hizmet sevdasıyla çıktığımız bu yolda bizlere gönülden destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan AK Parti teşkilatımıza da şükranlarımı sunuyorum." dedi.