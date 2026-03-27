AK Parti'li Öğütken: Dijital Eğitim Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdik

Ak Parti'li Öğütken, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ak Parti olarak önemli bir adım daha attık. Partimiz bünyesinde Dijital Eğitim Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdik. Mahalle başkanından genel başkanımıza kadar tüm teşkilatımızın yararlanacağı bu sistemin içeriğinde; 400'den fazla katalog eğitimi, genel kültürden, mesleki gelişime, liderlik eğitimlerine kadar uzanan geniş bir yelpaze, 7/24 erişilebilir dijital dershane imkanı sunuyoruz" dedi.

Eğitimde çıtayı yukarı taşıdıklarını aktaran Öğütken, "Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen bu sistemle AK Parti her alanda olduğu gibi eğitimde de çıtayı yukarı taşıyor. Pek çok gelişmiş ülkenin henüz hayata geçiremediği bu altyapıyı bugün teşkilatımızın hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Özverili çalışmalarıyla bu projeyi başarıyla hayata geçirmemize katkı sunan Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Partimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı