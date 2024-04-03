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AK Parti'den Boğazkale Belediye Başkanlığına seçilen Adem Özel göreve başladı

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Boğazkale Belediye Başkanlığına seçilen Adem Özel, görevine başladı.

Boğazkale İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Boğazkale Belediyesine giden Özel, belediye çalışanlarınca karşılandı.

Burada vatandaşlarla dua eden Özel, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.

Özel, daha sonra Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'a nezaket ziyaretinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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