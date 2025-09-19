AK Parti'den Ahmet Sungur'un İhracı için Disiplin Kuruluna Sevk

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu, hakkında irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un, ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

Ak Parti'den yapılan açıklamada, Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ve gözaltı işlemi yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, AK Parti Merkez Yürütme Kurulunca, Sungur'un, tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi.