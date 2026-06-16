Haberler

AK Parti'den 11 milyon üyeye Erdoğan imzalı teşekkür belgesi

AK Parti'den 11 milyon üyeye Erdoğan imzalı teşekkür belgesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti, 11 milyonu aşkın üyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi dağıtıyor. İlk kez Genel Merkez düzeyinde yapılan bu kapsamlı çalışma ile üyelerin emeklerine ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine desteklerine teşekkür ediliyor.

Ak Parti 11 milyonu aşan üyesine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan??????? imzalı teşekkür belgesi verileceğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yargıtay'ın ocak verilerine göre 11 milyon 543 bin 301 üyeye sahip AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerine ulaştırıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında il ve ilçe başkanlıkları çalışma başlattı.

Teşkilat mensupları, üyelerin isimlerine özel olarak hazırlanan Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini bizzat ulaştırarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletiyor hem de üyelerle birebir temas kuruyor.

Genel Merkez düzeyinde ilk kez gerçekleştiriliyor

Daha önce il ve ilçe teşkilatlarının yerel ölçekte gerçekleştirdiği üye ziyaretleri, ilk kez Genel Merkez düzeyinde kapsamlı bir organizasyona dönüştürüldü.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmada, AK Parti'ye katılan üyelerin emeklerine, katkılarına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine verdikleri desteğe teşekkür ediliyor. İl ve ilçe teşkilatları tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, üyelerin görüş ve değerlendirmeleri de dinleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

"AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için size teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

4 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Kamera anbean kaydetti
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Kız öğrenciler, arkadaşlarını çatıdan atmaya kalktılar

Bu yaşta vahşete kalkıştılar! Kan donduran görüntüler
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim

Bir kentimizi karıştıran gizemli cisim! Köylülerin iddiası vahim