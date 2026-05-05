AK Parti'de "Erol Güngör'ü Anma ve Anlama" programı düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Erol Güngör sadece yazdıklarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle değil, aynı zamanda şahsiyeti, büyük düşünceleri ve pratikleriyle çok önemli bir aydındı, münevverdi, entelektüeldi." dedi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen Kütüphane Sohbetleri kapsamında, "Erol Güngör'ü Anma ve Anlama" programı gerçekleştirildi.

Yayman, programın açılışındaki konuşmasında, Türk düşünce hayatının en büyük mütefekkirlerinden birisi olan Erol Güngör'ü AK Parti Genel Merkezi'nde ve AK Kütüphane'de anmaktan büyük bir iftihar duyduklarını söyledi.

Yayman, "Erol Güngör sadece yazdıklarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle değil, aynı zamanda şahsiyeti, büyük düşünceleri ve pratikleriyle çok önemli bir aydındı, münevverdi, entelektüeldi." ifadelerini kullandı.

Kendisinin Güngör'ü henüz üniversiteye başladığı dönemde "İslam'ın Bugünkü Meseleleri" kitabı ile tanıdığını anlatan Yayman, Güngör'ün çok önemli ve değerli eserlere imza attığını dile getirdi.

"Çok erken yaşta kaybettiğimiz büyük bir münevver"

Güngör'ün çok erken yaşta yaşamını yitirdiğine değinen Yayman, şunları kaydetti:

"Kendisini çok erken yaşta kaybettiğimiz büyük bir münevver. Henüz 45 yaşında hayatının baharında ve belki de en büyük eserini daha yazamadan kaybettiğimiz çok büyük bir aydın. Bugün bir siyasi partide ilk defa Erol Güngör'ün düşüncelerini, fikirlerini ve onun bıraktığı mirası, Erol Güngör Okulu'nu ve onun talebelerini hep beraber bugün mütalaa edeceğiz. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak kurulduğumuz günden itibaren Türkiye'nin düşünce ve fikir hayatında ne varsa bunları konuşmak, mütalaa etmek ve kültürü kimliğimiz olarak görmenin esasıyla bu meselelere yaklaşıyoruz.

Bu noktada bir siyasi partinin içinde bir kütüphanede ve bu kütüphanede çok değerli münevverleri dinlemek bizim için de mutluluk verici bir hadisedir. Çünkü siyaseti hep beraber uzun uzun konuşuyoruz ama hepimizin kültüre, sanata, okumaya, irfana ihtiyacı var."

Açılışın ardından moderatörlüğünü gazeteci ve yazar Murat Yılmaz'ın üstlendiği programda, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı ile AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcıları Şeyhmus Dinçel, İsmail Kaya, Julide İskenderoğlu, Mehmet Şahin, Türk İslam Karakoç, Yücel Arzen Hacıoğulları ve İsmet Gergerli de katıldı.