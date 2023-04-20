AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı (5)

'SİLAHIN OLDUĞU YERDE DEMOKRASİ OLMAZ' Adana'da partisinin Çukurova İlçe Başkanlık binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası incelemede bulunmak için bölgeye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bunun Türkiye demokrasisine yapılan açık ve aleni bir saldırı olduğunu...

'SİLAHIN OLDUĞU YERDE DEMOKRASİ OLMAZ'

Adana'da partisinin Çukurova İlçe Başkanlık binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası incelemede bulunmak için bölgeye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bunun Türkiye demokrasisine yapılan açık ve aleni bir saldırı olduğunu belirterek, "Kurşunun olduğu, silahın olduğu, bombanın olduğu yerde demokrasi olmaz. Fikri olmayanların başvurduğu yöntem şiddettir, kabalıktır, zorbalıktır, silahtır, bombadır" dedi.

"Kurşunun olduğu, silahın olduğu, bombanın olduğu yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin en büyük düşmanı, sözü olmayan, fikri olmayanların başvurduğu yöntem şiddettir, kabalıktır, zorbalıktır, silahtır, bombadır. Dolayısıyla demokrasiyi bütün standartları ile Türkiye'de yerleştirme iddiasında olan ve demokrasinin kökleşmesi için büyük bedeller ödeyerek bugüne kadar gelmiş olan bir siyasi parti olarak, bir siyasi hareket olarak demokrasinin yüksek standartlı bir hale getirilmesi için sonuna kadar mücadele ediyoruz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tür demokrasi düşmanı birtakım gelişmelere de, birtakım kişilere de müsaade etmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'de beşeri planda milletin üstünde söz, kuvvet ve karar sahibi hiçbir gücün olmadığına inanıyoruz."

Gökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI/ADANA, -