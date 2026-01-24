AK Parti'li Barış'tan "Dardanos Orman Kampı" tartışmalarına ilişkin açıklama

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, özelleştirme kapsamına alınan "Dardanos Orman Kampı"nın halk tarafından kullanılmasını istediklerini, meclis üyeleri, il başkanı ve milletvekilinin de bu yönde görüşlerini açıkça ortaya koyduğunu bildirdi.

Barış, "Dardanos Orman Kampı" tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerin önemli bir kısmının meseleyi gerçek bağlamından koparan, sorumlulukları ise sürekli olarak iktidara yıkmaya çalışan ve hedef saptırarak insanların dikkatini başka yerlere çekip yapamadıkları işlerin sorumluluğunu perdeleme çabasından öteye geçmediğini belirtti.

"Kamu yararı" kavramının sloganlarla değil icraatla savunulacağını ifade eden Barış, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de yıllardır yerel yönetimi elinde bulunduran Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'kamusal alan', 'halkçılık' ve 'sosyal belediyecilik' söylemlerini bugün hatırlamış olması manidardır. Seçilmiş Ticaret Odası Başkanı'nın özetle 'Şehirde herkes öncelikle işini yapsın, boş konuşmasın' demesi sizi neden bu kadar rahatsız etti? Neden rahatsız olduğunuzu ben söyleyeyim. Siz asıl işinizi yapmadığınız için gündemi değiştirme çabasındasınız. Kepez'e temiz suyu vermezken burada kamu yararı yok muydu? Neden yıllardır insanlara tuzlu ve pis su satıyorsunuz?

Güzelyalı Kavşağı'nı Karayolları Genel Müdürlüğü 'Gelin bu kavşağı yapalım, buradan geçen altyapınızı kenara alın' dediğinde 'Biz yapamayız' derken burada kamu yararı yok muydu? Sosyal belediyecilik buraları kapsamıyor muydu? O zaman da keşke belediye başkanınız ve il genel meclis üyeleriniz kamu yararını savunsaydı. Keşke yağmur yağdığında göl gibi olan sokakları gördüğünüzde de halkı düşünüp altyapıya bir çözüm arasaydınız."

Barış, Dardanos Orman Kampı'nın özelleştirilme süreciyle ilgili, "Biz de bu alanın halk tarafından kullanılmasını istiyoruz. Zaten mecliste meclis üyelerimiz, il başkanımız ve milletvekilimiz bu yönde görüşlerini açıkça ortaya koymuştur. Ancak asıl beklentimiz şudur. Gündem saptırmayı bırakın, merkezi idareyi suçlamayı bırakın ve yıllardır yapmadığınız asli görevlerinizi yapın." değerlendirmesinde bulundu.