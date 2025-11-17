Haberler

AK Parti Bitlis İl Başkanlığına atanan Günceoğlu göreve başladı

AK Parti Bitlis İl Başkanlığına atanan Günceoğlu göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te bir süre önce görevinden istifa eden Kadir Köstekçi'nin yerine AK Parti İl Başkanlığına atanan Engin Günceoğlu göreve başladı.

Bitlis'te bir süre önce görevinden istifa eden Kadir Köstekçi'nin yerine AK Parti İl Başkanlığına atanan Engin Günceoğlu göreve başladı.

Parti binası önünde meşale ve çiçeklerle karşılanan Günceoğlu, parti binasında düzenlenen törenle Köstekçi'den görevi devraldı.

Törende konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşkilatın emrinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tanğlay, "Bu bir hizmet ve bayrak yarışı. Bu teşkilatta büyüyen, bu teşkilatta koşturan, bu teşkilatın tozunu yutan il başkanımız Engin Günceoğlu'nu tebrik ediyorum." dedi.

Günceoğlu da Köstekçi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni hayatında başarı ve mutluluk diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle il başkanı olarak atandığını belirten Günceoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünlere kolay gelmedik. 2002'de partimiz kurulduğu zaman Türkiye'nin halini hepimizin hayal etmesini isterim. Bugünlere gelmemizi sağlayan önceki dönem başkanlarımızın hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bu dava yükü ağır olan bir dava. Bu dava geleceği olan bir dava. İnsanlar fani, davalar bakidir. Biz de inşallah bu davanın bakiliğine inanarak teşkilatımız ve halkımızla gayretimizi sürdürecek, bayrağı daha yükseklere taşıyarak sonraki dönemde görev alacak kardeşlerimize devredeceğiz."

Köstekçi de teşkilatın emrinde olmaya devam edeceğini dile getirerek, yeni yönetimle birlikte çalışmaya ve verilen görevi layıkıyla yerine getirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Zehirlenme faciasına ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor

Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal edecekler! Tarih belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı

Süper Lig devi, 16'lık genç kaleciyi denemeye aldı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı

Süper Lig devi, 16'lık genç kaleciyi denemeye aldı
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.