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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili yol yapım çalışmasını inceledi

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili yol yapım çalışmasını inceledi
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Beypazarı-Kırbaşı kara yolunda başlayan çalışmaları inceledi.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Beypazarı-Kırbaşı kara yolunda başlayan çalışmaları inceledi.

Karayolları 43. Şube Şefi Tarık Mirzaoğlu'nun eşlik ettiği Etili, yol yapım çalışmasının başladığı bölgeyi ziyaret etti.

Çalışmaları inceleyen Etili, yüklenici firmadan bilgi aldı.

Etili, yolun 1 milyar 135 milyon liraya ihale edildiğini belirterek, projeden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
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