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AK Parti Bahşılı 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti

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AK Parti Bahşılı 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Süleyman Gündoğdu, tek aday olarak yeniden başkan seçildi. Kongre, Kur'an tilaveti ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ak Parti Bahşılı 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Süleyman Gündoğdu, seçildi.

İlçede bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongre, Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Bahşılı ile ilçe kongrelerini tamamladıklarını söyledi.

Pehlivanlı, daha iyi çalışıp ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Tek aday olarak kongreye katılan mevcut başkan Süleyman Gündoğdu, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel

Süleyman Gündoğdu Yerel Haberler AK Parti Politika Bahşılı Güncel

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