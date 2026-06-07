AK Parti'den 6 beldedeki ara seçime ilişkin paylaşım Açıklaması

Ak Parti, 6 beldede yapılan ara seçimin, partinin ve Cumhur İttifakı'nın milletle kurduğu güçlü bağın ve eser-hizmet anlayışının sandıkta karşılık bulmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Ak Parti'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Belde seçimlerinde elde edilen sonuçlar, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milletimizle kurduğu güçlü bağın ve eser-hizmet anlayışının sandıkta karşılık bulmaya devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Seçilen belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."