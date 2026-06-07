Haberler

AK Parti'den 6 beldedeki ara seçime ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti, 6 beldede yapılan ara seçimlerin, partinin ve Cumhur İttifakı'nın milletle kurduğu güçlü bağın sandıkta karşılık bulduğunu belirtti.

Ak Parti, 6 beldede yapılan ara seçimin, partinin ve Cumhur İttifakı'nın milletle kurduğu güçlü bağın ve eser-hizmet anlayışının sandıkta karşılık bulmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Ak Parti'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Belde seçimlerinde elde edilen sonuçlar, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milletimizle kurduğu güçlü bağın ve eser-hizmet anlayışının sandıkta karşılık bulmaya devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Seçilen belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

"Karakter çok önemli" dediler, kapının önüne koydular
İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Ortadoğu yangın yeri: Bakan Fidan'dan mevkidaşı ile kritik görüşme
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

Demir Kubbe delik deşik! İran kritik hava üssünü vurdu
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

Aziz Yıldırım'dan ilk sözler! Yine aynı çağrıyı yaptı
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

Korku dolu anlar! Yıldız futbolcu maç oynanırken yine yere yığıldı
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye yıllarca unutulmayacak olay gönderme