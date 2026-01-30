AK Parti Anamur İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Anamur İlçe Danışma Meclisi, İlçe Başkanı Burak Bulut'un açılış konuşması ile gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Mersin Milletvekilleri ve İl Başkanı katıldı.
Ak Parti Anamur İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Başkanı Burak Bulut, programda yaptığı konuşmada, ?toplantının teşkilatları için hayırlara vesile olmasını diledi.
Toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Hasan Ufuk Çakır ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve partililer katıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel