AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Alkayış, Basın Konteyner Sitesi'ndeki AA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Alkayış, milli mücadele döneminden bu yana ülkenin sesini tüm dünyaya duyuran AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Alkayış, doğru ve güvenilir haber için gayret gösteren tüm AA çalışanlarına görevlerinde kolaylık ve başarı diledi.