AK Parti Adana İl Başkanlığı Ramazan İftar Programı Düzenledi

Ak Parti Adana İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Tarihi Taş Köprü üzerindeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ak Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, gazetecilere, mübarek ayda bir araya geldiklerini söyledi.

İftar programına katılanlara teşekkür eden Dağlı, "Ramazanın bereketi, bolluğu, rahmeti bugün de AK Parti teşkilatlarında kendini belli ediyor. Dostlarımız bugün büyük bir coşkuyla bizi yalnız bırakmadı. Cumhur İttifakı ortaklarımızla beraber inşallah ramazanın sonuna geldiğimiz şu günlerde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş olduk." dedi.

Programa, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, partililer ve vatandaşlar katıldı.