AK Parti Adana İl Başkanlığı'ndan kan bağışı kampanyası
AK Parti Adana İl Başkanlığı, 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. İl Başkanı Ozan Gülaçtı, kan bağışının hayati önem taşıdığını vurguladı.
Ak Parti Adana İl Başkanlığınca "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, kampanya AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, ülkede her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı olduğunu belirtti.
Kan bağışının hayati önem taşıdığını ifade eden Gülaçtı, bağışın hayat kurtarmakla eş değer olduğunu kaydetti.