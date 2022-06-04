Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam ilçesine geldi - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam ilçesine geldi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi. Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrakları ile karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlamasının ardından daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti. AA / Mesut Tankulu - Güncel Güncel Haberler

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