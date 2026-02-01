Haberler

Ajet'in İstanbul–Tahran Seferini Yapan Uçağı Ankara'ya Acil İniş Yaptı

Güncelleme:
AJet'in İstanbul'dan Tahran'a giden uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Ankara'ya acil iniş gerçekleştirdi. Uçak, güvenli bir şekilde Esenboğa Havalimanı'na indi ve rahatsızlanan yolcu hastaneye sevk edildi.

(ANKARA) – AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan uçağı, uçuş sırasında bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Ankara'ya acil iniş gerçekleştirdi.

VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Kırşehir üzerinde seyrederken acil durum ilan etti. Kokpit ekibinin, acil durumu bildirmek amacıyla transponder kodunu 7700'e aldığı öğrenildi.

Uçak, güvenli şekilde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Rahatsızlanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından uçak yeniden havalanarak Tahran'a uçuşunu sürdürdü.

Kaynak: ANKA / Güncel
