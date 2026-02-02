AJet uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Dalaman'a inemedi

Haberler

Güncelleme:
İstanbul-Muğla seferini yapan AJet uçağı, Dalaman Havalimanı'na iniş yapamadı ve Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Yolcular iniş sırasında panik yaşadı.

İSTANBUL- Muğla seferini yapan AJet uçağı, olumsuz hava koşulu yağış nedeniyle Dalaman Havalimanı'na inemedi. Hava bir süre tur atan uçak Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 06.35'te havalanan AJet'e ait VF3124 sefer sayılı yolcu uçağı, şiddetli sağanak nedeniyle Dalaman Havalimanı'na iniş yapamadı. Güvenlik gerekçesiyle Dalaman üzerinde bir süre tur atan uçak, daha sonra Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçakta bulunan yolculardan Onur Yılmaz, hava şartlarının oldukça zorlu olduğunu belirterek, iniş sırasında kısa süreli panik yaşandığını ve pilot tarafından uçağın Antalya'ya iniş yapacağının anons edildiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
