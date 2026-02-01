Haberler

AJet Uçağı, Rahatsızlanan Yolcu Nedeniyle Ankara'ya İniş Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AJet'in İstanbul'dan Tahran'a giden uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle acil durum kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yolcu sonrasında uçak, Tahran'a güvenli bir iniş yaptı.

AJet'in İstanbul- Tahran seferini yapan uçağı, rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle acil durum kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı. Yolcu, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra uçak yeniden havalanarak Tahran'a güvenli şekilde ulaştı.

AJet Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti. Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilen uçak, burada sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçaktaki rahatsızlanan yolcu, apronda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yolcunun tahliyesinin ardından yeniden havalanan uçak, Tahran'a inişini sorunsuz olarak gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar