Batman'da uzun namlulu silahla çevreye ateş ederek 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Batman'da ailesiyle sorunlar yaşayan 19 yaşındaki Ü.G., uzun namlulu silahla rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Olay sonrası tutuklandı.

BATMAN'da dün, ailesiyle sorunlar yaşadığı gerekçesiyle uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açıp 2 kişiyi yaralayan Ü.G. (19), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Ailesiyle sorunlar yaşayan Ü.G., yanında bulunan uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu B.K. ve M.T. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Açılan ateş sonucu bazı araçlar da zarar gördü.

Olayın ardından ara sokaklara kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, Ü.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
