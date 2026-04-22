Adıyaman'da sanal bahisle mücadelede aile odaklı toplantı düzenlendi

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan, "Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Aileyi Bilinçlendirme Projesi"nin tanıtımı Adıyaman'da yapıldı.

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koş konferans salonunda Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, sanal bahis tehdidine karşı toplumsal farkındalığın artırılması, aile yapısının korunması ve gençlerin bağımlılığın olumsuz etkilerinden uzak tutulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, özellikle gençleri hedef alan sanal bahis tehlikesine karşı ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekilerek, daha güvenli ve sağlıklı bir toplum için ortak mücadele vurgusu yapıldı.

Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Av. Hasan Oymak ile yargı temsilcileri, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.