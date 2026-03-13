Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden Edirne'de ziyaretler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplum Temelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Ertan Erdoğan ile Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Hilal Ünal, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplum Temelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Ertan Erdoğan ile Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Hilal Ünal, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Ünal, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi ile Uzunköprü ilçesindeki koruyucu aileleri ziyaret etti.

Erdoğan ve Ünal, ziyaretlerde hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da kurumda yürütülen çalışmalar hakkında Erdoğan ve Ünal'a bilgi verdi.

Erdoğan ve Ünal, Tohumcu ve kurum personeline çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
David Villa yıllar sonra Atletico Madrid'e döndü

Yıllar sonra geri döndü
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor