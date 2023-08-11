AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstihdam Dostu Sosyal Yardım Anlayışını Sürdürecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışını sürdüreceklerini açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu kapsamda sosyal yardım yararlanıcılarını İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim, istihdam ve Toplum Yararına Program'dan (TYP) faydalandırmaya devam edeceklerini bildirdi. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 82'sinin engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakım nedeniyle çalışamayacak durumda olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, 2010 yılından bu yana çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcılarını işe yönlendirdiklerini söyleyerek, "Aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar İşe Yönlendirme Yardımı yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında toplam 140 bin 131 kişiyi İŞKUR'a yönlendirdik. Sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR tarafından işe yönlendirilmesi halinde kişinin iş görüşmesine gitmesi ve başvuru/kabul aşamasındaki giderleri için ayda 1, yıl içerisinde azami 3 kere olmak üzere İşe Yönlendirme Yardımı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İşe Yönlendirme Yardımı'nın yanı sıra İşe Başlama Yardımı kapsamında da bir takım destekler verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Geçtiğimiz yıl 2 bin 157 TL olan desteğimizi bu yıl 4 bin 471 TL olarak vereceğiz. İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarının özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri halinde, özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca biz karşılıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Bakan Göktaş, İşe Yönlendirme Yardımı ve İşe Başlama Yardımı'ndan faydalananların 12 ay boyunca şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarının kesilmediğini, eğitim ve gıda yardımlarında da öncelik tanıdıklarının altını çizdi.