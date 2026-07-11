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Bakan Göktaş: Srebrenitsa acısını unutturmayacağız

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında Potoçari'de düzenlenen anma törenine katıldı. Göktaş, soykırımın unutulmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını iletmek için orada olduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılını anma töreni dolayısıyla bulunduğu Potoçari'de, "Buradaki acıyı asla unutturmamak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletmek üzere buradayız" dedi.

Bakan Göktaş, Srebrenitsa yakınlarında bulunan Potoçari'deki akü fabrikasında düzenlenen anma törene katıldı.

Burada AA muhabirine konuşan Göktaş, 31 yıl önce 8 bin 372 Müslümanın Srebrenitsa'da katledildiğini belirterek, tüm dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığını söyledi.

Buraya her gelişlerinde o güne dair aynı hüznü hissettiklerini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"31 yıl sonra hala tespit edilmeye çalışılan, maalesef kaybedilen Müslümanlar var. Burada da hem annelerin acılarını paylaşıyor hem de hayatını kaybeden tüm Boşnak kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 31 yıl geçti ama nereden baksanız çok yakın tarihimizde yaşanan çok büyük bir acı ve Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen çok büyük bir soykırım. 'Asla olmaz' dediğimizin maalesef dünyanın gözü önünde olduğunu gördük. Aliya İzetbegoviç'in de meşhur sözü var: 'Ne olursa olsun soykırımı asla unutturmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Buradaki acıyı asla unutturmamak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletmek üzere buradayız."

Organizasyon komitesinin ve buradaki annelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğunu dile getiren Göktaş, soykırımın unutulmaması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"NATO Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanımız, Gazze'deki soykırıma tekrardan dikkati çeken lider oldu"

Göktaş, soykırımın işlendiği yerde yapılan müzenin, Türkiye tarafından hayata geçirildiğini söyledi.

Dünyada yaşanan acıların devam ettiğini vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Maalesef bu acı tarihten de yeterince ders çıkarılmadığını düşünüyoruz. Gözümüzün önünde bugün Gazze'de maalesef 72 bin Müslüman kardeşimiz, Gazzeli kardeşimiz hayatını kaybetti. Oradaki soykırım da devam ediyor. Dolayısıyla 'asla olmaz' dediğimiz maalesef gözümüzün önünde, dünyanın göz önünde olmaya devam ediyor. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti olarak bu acıyı asla unutturmayacağız. Adaletin tecellisi için her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Onların sesini sadece bir gün değil, olduğumuz her platformda da iletmeye devam edeceğiz. NATO Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanımız, Gazze'deki soykırıma tekrardan dikkati çeken lider oldu."

Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı aracılığıyla eski akü fabrikasına yaptığı müze hakkında da konuşan Göktaş, "Müze acıyı unutturmamak için var. Biliyoruz ki, burayı silmek ve unutturmak adına çok yoğun bir gayret de var. Biz bunu unutturmayacağız ve bu kalıcı eserin burada olması, burayı ziyaret edenlere soykırımda ne olduğunu hatırlatmak için var."

Bakan Göktaş, daha sonra beraberindeki heyetle müzeyi ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Göktaş, müzede yer alan hatıra defterini de imzaladı.

Bakan Göktaş'a, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun ve AK Parti MKYK Üyesi Fatma Ataseven de eşlik etti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
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