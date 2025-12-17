Bakan Göktaş, Arap Birliği Genel Sekreteri Gheit ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ürdün, Amman İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Bildirgesi'nin Uygulanmasına İlişkin Arap - Uluslararası Bakanlar Konferansı kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde insanlığın ortak değeri ailenin güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmaları değerlendirdik. Bölgesel ve küresel gelişmeler, değişen dinamikler ve yenilikçi politikalar üzerine istişarelerde bulunduk. Barış, huzur ve istikrarın tesisi için ortak adımlar atmaya, güçlü iş birlikleri kurmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.