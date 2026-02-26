Haberler

Bakan Göktaş'tan Erdoğan'a Doğum Günü Kutlaması

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Göktaş, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibin paylaşıldığı gönderiyi alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
