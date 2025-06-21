Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Samsun'da Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Samsun'da ziyaretler yaptı.

Tarıkdaroğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Ardından Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Samsun Atakum Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Samsun Atakum Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Tarıkdaroğlu, AK Parti Samsun İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Samsun İl Değerlendirme Toplantısı'na da katılarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.