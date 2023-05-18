Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Depremzedelerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, 15 Mayıs Aile Haftası çerçevesinde depremzede aileler ile bir araya geldi. Duran, "Sosyal medyadaki dengesiz paylaşımlar sizi hiç üzmesin, aksine daha da bilinçlendirsin" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, 15 Mayıs Aile Haftası çerçevesinde Ankara Konağı'nda depremzedeler ile bir araya geldi. Kur'an tilaveti ile başlayan programda depremzede aileler ile birlikte yemek yiyen Duran, konuşmasında ailenin önemine değindi. Depremzedelere "İyi ki varsınız" diye seslenen Duran, "Biz büyük bir aileyiz' ve 'Birlikte güçlüyüz' sloganıyla başlattığımız çalışmalarımızı ailenin birlik ve beraberlikte ne kadar önemli olduğunun bilinciyle sürdürüyoruz. Aile toplumun en temel kurumudur. Bir toplumda aile ne kadar güçlü ve huzurluysa toplum da o kadar güçlü ve huzurlu olacaktır. Sağlam temeller üzerine inşa edilmiş aile kurumu, sağlıklı bir toplumun en temel bileşenidir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizi hizmetlerimizin işleyişine yansıtıyoruz. Hayatın her evresinde dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yine ailemizdir. O nedenle aile kurmak bizim için her zaman önem arz eden bir durumdur. Biz büyük bir aileyiz derken toplumsal birlikteliğimizin de aile kavramı etrafında şekillendiğini ifade ediyoruz. Bu bir slogandan çok daha fazlasıdır. Yaşadığımız 6 Şubat depremi Türkiye'nin birbirine ne derece bağlı bir aile olduğunu bize yeniden gösterdi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 11 ilimizde büyük acılar yaşadık. Depremin ilk anından itibaren refakatçisi olmayan çocukların tespit edilip ailelerine teslim edilmelerini titizlikle yürüttük. Ayni yardım bekleyenlerin ihtiyaçlarının giderilmesinden engellilerin güvenli yerlere intikal edilmesine, psikososyal destekten saha hizmetlerine kadar birçok alanda hizmetleri titizlikle sürdürdük. Yaşanan depremlerin aileler üzerinde oluşturduğu travmatik etkileri ortadan kaldırmak için bir müddet daha çalışmamız gerekiyor. Bu süreçten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen ailelere ve vatandaşlara gerek maddi, gerekse psikososyal desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin yaraları sarılacak. Devletimiz çok güçlü ve büyük. Sizlerin eskisinden daha iyi bir hayata kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İyi ki varsınız. Sosyal medyadaki dengesiz paylaşımlar sizi hiç üzmesin, aksine daha da bilinçlendirsin" dedi. - ANKARA