Ahef'ten Aile Hekimleri İçin "En Az 10 Dakika" Uygulaması

(ANKARA) - AHEF Genel Başkanı Taner Balbay, aile hekimlerinin 1 Temmuz 2026'dan itibaren her hastaya en az 10 dakika muayene süresi ayıracağını veya randevulu muayene sistemine geçeceğini açıkladı. Balbay, "Bu düzenleme vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini zorlaştırmak için değil, daha güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilmektedir" dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Başkanı Taner Balbay, aile hekimlerinin 1 Temmuz 2026'dan itibaren yeni çalışma modeline geçeceğini açıkladı. Balbay, aile hekimlerinin her hastaya en az 10 dakika muayene süresi ayıracağını veya randevulu muayene sistemine geçeceğini bildirdi.

Balbay, aile hekimlerinin yalnızca poliklinik hizmeti vermediğini belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerinden kronik hastalık takiplerine, aşılamalardan raporlara, veri girişlerinden saha çalışmalarına kadar çok sayıda görevin aynı mesai içinde yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Özellikle 18 Parametreli Kronik Hastalık Takip Programı ile iş yükünün arttığını kaydeden Balbay, şunları söyledi:

"Türkiye'de aile hekimlerinden birkaç dakika içinde güvenli sağlık hizmeti sunmaları bekleniyor. Tıp birkaç dakikaya sığdırılabilecek bir meslek değildir. Hedefimiz, her hastaya hak ettiği zamanı ayırarak güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaktır. Sağlık hizmetinde hız değil, kalite esas alınmalıdır."

Balbay, yeni uygulama kapsamında saat 16.00'dan sonra acil hastalar dışında poliklinik hizmeti verilmeyeceğini, bu sürenin kronik hastalık takipleri, koruyucu sağlık hizmetleri, kayıt işlemleri ve zorunlu idari yükümlülüklere ayrılacağını belirtti.

Aile sağlığı merkezlerinin yalnızca reçete yazılan ya da bürokratik işlemlerin yürütüldüğü yerler olmadığını vurgulayan Balbay, şöyle konuştu:

"Aile sağlığı merkezleri koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu, hastalıkların erken tanındığı ve kronik hastaların takip edildiği sağlık kuruluşlarıdır. Aile hekimleri sekreterya ve angarya iş yükü altında bırakılmamalı, hekimlik yapabilmelidir."

Balbay, performans sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Hekimler objektif olmayan kriterlerle sürekli puanlanan ve cezalandırılan bir anlayıştan kurtarılmalıdır. Hekimlik mesleğinin itibarı korunmalıdır" dedi.

Aile hekimliği sisteminin kuruluş amacından uzaklaştığını belirten Balbay, Sağlık Bakanlığı'na kalıcı düzenleme çağrısında bulundu. Balbay, "Biz çözümün tarafıyız. Aile hekimliği sistemi yeniden fabrika ayarlarına döndürülmeli; bürokratik yük azaltılmalı, görev tanımları netleştirilmeli ve aile hekimliği yeniden güçlü bir birinci basamak sağlık sistemi haline getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

AHEF, Eylül 2026 sonuna kadar aile hekimliğini güçlendirecek somut düzenlemelerin yapılmaması halinde tüm meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte ortak mücadele sürecinin değerlendirileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA