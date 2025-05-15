Aile Haftası Kutlamaları Artvin ve Gümüşhane'de Gerçekleşti

Aile Haftası Kutlamaları Artvin ve Gümüşhane'de Gerçekleşti
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Artvin ve Gümüşhane'de Aile Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşlerde aile bağlarının önemi vurgulandı. Yürüyüşlere katılan protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler, aile kurumunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Artvin ve Gümüşhane'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Artvin Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler Halitpaşa Meydanı'nda bir araya geldi.

Milli İrade Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe Karadeniz Bakır İlkokulu halk oyunları ekibi ve bando takımı da eşlik etti.

Yürüyüş sonrası konuşan Vali Turan Ergün, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiğini, ailenin toplumu bir arada tutan en güçlü bağ olduğunu söyledi.

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini doğrudan ilgilendiren stratejik bir mesele olduğunu belirten Ergün, Artvin'de geçen yıl evlilik sayısının yüzde 3,85 azalarak 925'e düştüğünü, boşanma sayısının ise yüzde 3,85 artarak 243'e yükseldiğini ifade etti.

Bu tablonun aile yapısının daha güçlü temellere dayandırılması gerekliliğini ortaya koyduğunu anlatan Ergün, "Bu kapsamda İl Eylem Planı Çalıştayı düzenledik. Aile eğitim programları ve söyleşilerle 2 bin 83 kişiye ulaşılmıştır ve eğitimler devam etmektedir." dedi.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz ve 53 yıllık evliliğe sahip Ayşe Veziroğlu da görüşlerini dile getirdi.

İlkokul öğrencilerinin halkoyunları gösterileri sunduğu program, "Geleceğe Bir Umut Bırak" temalı balonların uçurulmasıyla sona erdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, valilik koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, Atatürk Caddesi'nde başlayıp Atatürk Parkı'nda sona erdi.

Törende konuşan Gümüşhane Vali Vekili Dr. Serhat Doğan, ailenin, insan hayatının en güçlü temeli olduğunu belirtti.

Doğan, ailenin aynı zamanda geleceğe serpilen umut tohumları olduğuna işaret ederek, "Yüksek karakterli, erdemli, sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştirerek gelecek nesillerimizin refah düzeyini artırmanın toplumun ahlak yapısını ve milli değerlerini korumanın gayreti içinde, ailelerimizin hayatın her alanında desteklenmesi bir zarurettir." ifadesini kullandı.

Tören, alanda kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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