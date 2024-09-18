Üye Girişi
Haberler

"Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran cinayetine ilişkin yaptığı "Bizlerin bazen bilmediği, bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız" açıklamasıyla tartışma yaratan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile ilgili çarpıcı bir fotoğraf ortaya çıktı. Ensarioğlu'nun cezaevinde tutuklu olan amca Salim Güran ile Meclis'te iktidar kulisinde çay içtiği görüntü internete düştü.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında ilk tutuklanan isim amcası Salim Güran olmuştu. Dosyanın itirafçısı Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'ın kendisine verdiğini iddia etmişti.

AİLE İÇİN 'DOSTUMUZ' DEMİŞTİ

Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra katıldığı televizyon programında açıklama yapan AK Partili Galip Ensarioğlu ise "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" demişti. Ensarioğlu'na açıklamaları nedeniyle tepki gösterilirken, Ensarioğlu ise sözlerinin çarpıtıldığını dile getirmişti.

'Aile bizim dostlarımız' demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı

MECLİS KULİSİNDE ÇAY

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Amca Güran ile Ensarioğlu'nun Meclis'te iktidar kulisinde çay içtiği fotoğraf karesi ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta Güran ve Ensarioğlu ile birlikte 2 kişi daha bulunuyor.

HERKES GİREMİYOR

TBMM'de söz konusu kulislere her ziyaretçi giremiyor. Buraya bir milletvekili veya danışmanı eşliğinde girilebiliyor. Meclis Genel Kurulu kapılarının doğrudan buraya açılması nedeniyle söz konusu alan Meclis polisi tarafından daha fazla korunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Galip Ensarioğlu Milletvekili Narin Güran Diyarbakır AK Parti Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti
Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu! 19 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları DGS TERCİHLERİ BAŞLADI: DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS tercih kılavuzu! KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: KPSS DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor? Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı? Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });