'Söylemememiz gereken şeyler var' demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında ilk tutuklanan isim amcası Salim Güran olmuştu. Dosyanın itirafçısı Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'ın kendisine verdiğini iddia etmişti.

AİLE İÇİN 'DOSTUMUZ' DEMİŞTİ

Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra katıldığı televizyon programında açıklama yapan AK Partili Galip Ensarioğlu ise "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" demişti. Ensarioğlu'na açıklamaları nedeniyle tepki gösterilirken, Ensarioğlu ise sözlerinin çarpıtıldığını dile getirmişti.

MECLİS KULİSİNDE ÇAY

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Amca Güran ile Ensarioğlu'nun Meclis'te iktidar kulisinde çay içtiği fotoğraf karesi ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta Güran ve Ensarioğlu ile birlikte 2 kişi daha bulunuyor.

HERKES GİREMİYOR

TBMM'de söz konusu kulislere her ziyaretçi giremiyor. Buraya bir milletvekili veya danışmanı eşliğinde girilebiliyor. Meclis Genel Kurulu kapılarının doğrudan buraya açılması nedeniyle söz konusu alan Meclis polisi tarafından daha fazla korunuyor.