Haberler

Aigai ve Sardes antik kentleri seminerde anlatıldı

Aigai ve Sardes antik kentleri seminerde anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi, bölgenin kültürel mirası Aigai ve Sardes antik kentlerini tanıtmak amacıyla bir seminer düzenledi. Etkinlikte, antik kentlerin tarihi önemi ve bölge ekonomisi üzerine bilgiler paylaşıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İletişim Fakültesi tarafından, bölgenin kültürel mirası Aigai ve Sardes antik kentlerinin tanıtılması amacıyla seminer düzenlendi.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin, araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirdiği seminere, Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Doğay Arınç Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Prof. Dr. Yusuf Sezgin, Manisa'nın antik medeniyetler ve arkeolojik varlıklar açısından Türkiye'nin zengin bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Aigai Antik Kenti'ndeki meclis binası ve agora yapısının, dönemin mimari ve idari gelişmişliğini yansıttığını belirten Sezgin, Aigai ve Sardes antik kentlerinin kendi dönemlerinde önemli bir ekonomik güce ve nüfusa sahip olduğunu ifade etti.

Bölge ekonomisinin tarihsel sürekliliğine dikkati çeken Sezgin, "Manisa denince akla gelen üzüm, sadece bugünün değil, antik çağların da en önemli tarımsal ürünü ve ekonomik simgesiydi. Bu toprakların bereketi binlerce yıldır medeniyetleri besliyor." dedi.

Kazılardan elde edilen eserlerin korunması ve sergilenmesine de değinen Sezgin, modern yapısıyla hizmet veren Manisa Müzesi'nin Aigai ve Sardes'ten çıkarılan birçok esere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak öğrencileri müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

Programda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, katılımlarından dolayı Prof. Dr. Yusuf Sezgin'e teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title