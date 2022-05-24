AHŞAP FABRİKASINDA PATLAMA: 2 HAFİF YARALI - Haberler

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ahşap üretimi yapan bir fabrikada buhar kazanının bakımı yapıldığı sırada patlama meydana gelirken, 2 işçi hafif yaralandı.

Yangın saat 10.45 sıralarında, Arslanbey Organize Sanayi içerisinde bulunan ahşap üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Buhar kazanında bakım yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamada 2 işçi hafif yaralandı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. Dumanlar arasında bir işçinin kaybolması üzerine yaklaşık 20 dakika süren arama sonucu kayıp işçi bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel