AHŞAP FABRİKASINDA PATLAMA: 2 HAFİF YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AHŞAP FABRİKASINDA PATLAMA: 2 HAFİF YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ahşap üretimi yapan bir fabrikada buhar kazanının bakımı yapıldığı sırada patlama meydana gelirken, 2 işçi hafif yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ahşap üretimi yapan bir fabrikada buhar kazanının bakımı yapıldığı sırada patlama meydana gelirken, 2 işçi hafif yaralandı.

Yangın saat 10.45 sıralarında, Arslanbey Organize Sanayi içerisinde bulunan ahşap üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Buhar kazanında bakım yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamada 2 işçi hafif yaralandı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. Dumanlar arasında bir işçinin kaybolması üzerine yaklaşık 20 dakika süren arama sonucu kayıp işçi bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Arslanbey, Patlama, Yangın, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title