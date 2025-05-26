Ahmetpaşa'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yemek Yarışması Düzenlendi

Ahmetpaşa'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yemek Yarışması Düzenlendi
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Sinanpaşa ilçesinin Ahmetpaşa beldesinde ortaokul öğrencileri velileri arasında, 'Masterchef Ahmetpaşa' adıyla Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında bir yemek yarışması gerçekleştirildi. 40 velinin katıldığı yarışmada geleneksel yemekler puanlandırıldı ve dereceye girenlere ödüller verildi.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde ortaokul öğrencileri velileri arasında Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yarışması yapıldı.

"Masterchef Ahmetpaşa" adıyla gerçekleştirilen yarışmada veliler kentin sevilen yemeklerini yaparak birinci olmak için yarıştı.

Ahmetpaşa Beldesinde Kaymakamlık himayesinde belediye ve Ahmetpaşa Ortaokulu işbirliğinde gerçekleştirilen yemek yarışmasına 40 öğrenci velisi katıldı.

Sarma, ana yemek, tatlı ve serbest kategoride gerçekleştirilen yarışmada sarma, keşkek, ekmek kadayıfı ve çiğköfte gibi birçok yemek yarıştı.

Ahmetpaşa Belediyesi düğün salonunda yapılan yarışmaya Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Emrah Aslan, Ahmetpaşa Belediye Başkanı Eyüp Yakan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları gösterisi ile başlayan yarışma programında ev ortamında yapılan yemekler jürilerin beğenisine sunuldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve MUtfak Sanatları Bölümü öğretim görevlileri, Afyonkarahisarlı şeflerden oluşan jüri üyeleri yemekleri puanladı. Puanlamanın ardından yapılan ve jüriye sunulan yemekler daha sonra öğrencilere, protokole ve vatandaşlara ikram edildi.

Yapılan puanlamanın ardından dereceye giren yemek sahiplerine ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Kaymakam Emrah Aslan, yemek yaparak yarışmaya destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel
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