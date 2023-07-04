Ahmet Telli'ye 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası

Ankara'da şair Ahmet Telli, 6 yıl önce katıldığı eylemde yaptığı açıklama ve okuduğu şiir nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası aldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

ANKARA'da şair Ahmet Telli'ye (77), 6 yıl önce katıldığı eylemde yaptığı açıklama ve okuduğu şiir nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 10 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Şair Ahmet Telli hakkında, 2017 yılında, Suriye'de DEAŞ'lı teröristlere karşı çatışmalara katılan ve burada mayına basarak hayatını kaybeden Sosyalist Demokrasi Partisi eski Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş Bayraktaroğlu için Ankara'da düzenlenen basın açıklamasındaki konuşması ve okuduğu şiir nedeniyle soruşturma başlatıldı. Telli hakkında 4 Ekim 2022'de iddianame düzenlenerek, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 8 yıl 7 ay 5 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, basın açıklamasında açılan pankart ve atılan sloganlar ile 12 Haziran 2017'de Ahmet Telli'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar da delil olarak gösterildi.