Ahmet Kızılışık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ahmet Kızılışık Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Hayatını kaybeden AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kızılışık, İncesu Ulu Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene aile fertleri ve birçok siyasetçi katıldı.

Hayatını kaybeden AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kızılışık, defnedildi.

Kızılışık için İncesu Ulu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kızılışık'ın naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kızılışık'ın ailesi ve yakınları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve yönetim kurulu üyeleri, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koç, MHP İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren - Güncel
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